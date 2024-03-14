Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli?
Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun hakkında detaylar merak ediliyor. Coşkun'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler gündeme geliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun oldu. Peki, Ahmet Coşkun kimdir? Cumhur İttifakı Erzurum- İspir Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli?
AHMET COŞKUN KİMDİR?
- 1970 yılında Erzurum İspir Kaynakbaşı Mahallesinde doğdu.
- İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olarak öğretmenlik hayatına başladı.
- Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı "Biz Türkiye'yiz" sahne gösterisi ile Anadolu'nun dört bir yanında programlarını yapmaya devem ediyor.
- Uluslararası Avrasya Kültür Sanat Derneğinin başkanlığını yapmaktadır.
- AC MEDYA bünyesinde kültür-sanat faaliyetlerini yürütmekte, yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar yapan PÜM (Proje Üretim Merkezi) Ajansın sahibi ve BEMSAŞ Eğitim Kurumlarının ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.
- 1990-1993 arası Bolu Ülkü Ocakları yönetim kurulu üyeliği ve il başkanlığı yaptı.
- 1994-1996 arasında öğretmenlik görevinde bulundu. 1996-1998 arası TBMM'de müşavirlik yaptı.
- Ankara Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EKO AVRASYA) Başkanvekilidir.
- Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı ve Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği üyesidir.
- Edebiyat ve Felsefe alanında uzman olan Coşkun, birçok edebi eseri Türk kültürüne kazandırarak başyapıtlara imza attı.
- 1996-1998 yılları arasında TBMM de danışman olarak görev yaptı.
- Evli ve 3 çocuk babasıdır.
- Milliyetçi Hareket Partisi- Cumhur İttifakı İspir Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.