Ahmet Çalık kimdir? CHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayı ise Ahmet Çalık. Ahmet Çalık nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Çalık, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayıdır. Ahmet Çalık, 24 Kasım 1971'de Giresun'da doğmuştur. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamlamıştır. Spor geçmişi olarak, 1987 ile 1991 yılları arasında Karamürsel İdman Yurdu'nun sporcusu olarak Uzak Doğu sporlarıyla ilgilenmiştir. 2013-2017 yılları arasında Karamürsel Emniyet Derneği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Karamürsel Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca, Karamürsel'de 35 yıldır faaliyet gösteren bir tekstil firmasının sahibidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.