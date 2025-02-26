Ahmet Çalık kimdir? Ahmet Çalık kaç yaşında ve neden öldü?

Ahmet Çalık, kariyeri boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken bir futbolcuydu. Peki, Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti ve ölüm nedeni neydi? Peki, Ahmet Çalık kimdir? Ahmet Çalık kaç yaşında ve neden öldü?İşte, genç yaşta aramızdan ayrılan futbolcunun hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Çalık (26 Şubat 1994, Ankara - 11 Ocak 2022, Ankara), stoper mevkiinde oynamış Türk millî futbolcudur. Ahmet Çalık'ın babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Kendinden beş yaş büyük bir ağabeyi ve 11 yaş küçük bir kardeşi vardır. Babası kireç imalatçılığı yapmaktadır.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011 yazında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. İlk sezonunda A takımın antrenmanlarına ve maçlarına katılsa da ağırlıklı olarak Gençlerbirliği'nin A2 takımında forma giydi. Aynı sezon sadece üç Türkiye Kupası maçında görev aldı.

2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giydi. Savunmadaki sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de şans bulan genç oyuncu, gösterdiği performansla takımının 2-0'lık galibiyetine katkı sağladı. Bu maçın ardından sezon boyunca toplam beş lig maçında görev yaptı. Maç başına 57 pas ortalamasıyla oynayan Ahmet, savunmada yalnızca bir top kaybı yaparak 30 top kesme ve 40 kez rakip atağı durdurma başarısı gösterdi.

2013-14 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi" kapsamında, Süper Lig'de 1.170 dakika sahada kalarak kulübüne 150 bin TL kazandırdı.

2015-16 sezonunda Gençlerbirliği'nin kaptanlık görevini üstlendi.

13 Ocak 2017'de Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 17 Ocak 2017'de Elazığspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında giydi. Galatasaray'da geçirdiği 3,5 sezonda 56 maça çıktı ve üç gol kaydetti.

3 Ekim 2020'de, kulübüne 1,1 milyon TL ödeyerek sözleşmesini feshetti.

4 Ekim 2020'de Konyaspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Ölümüne kadar geçen sürede Konyaspor formasıyla 51 maça çıktı, bir gol ve bir asist yaptı.

AHMET ÇALIK KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022 tarihinde Konya-Ankara karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat ettiğinde 27 yaşındaydı.