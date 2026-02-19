Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Mardin'in Savur ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir gence ahırda yapılan işkence görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvercinlerini çaldığı iddiasıyla gence ahırda iç çamaşırına kadar soyarak darbeden ve yanında getirdiği köpeklerle korkutarak ölüm tehditleri savuran şüpheli gözaltına alındı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre çocuk, aldığı tehditler nedeniyle şikayetini geri çekti ve şüpheli bunun üzerine serbest bırakıldı.

Ailesinden ayrı yaşayan çocuğun annesi, oğluna ulaşamadığını ve babası tarafından görüşmesinin engellendiğini öne sürüp, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, şiddet anlarına ait görüntüleri sosyal medyada, "Şikayetin geri çekilmesi işkenceyi meşru kılmaz. Yetkililerin videoyu delil kabul ederek derhal harekete geçmesini istiyorum" notuyla paylaştı.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre; bir şahıs, köyde babasıyla birlikte yaşayan 17 yaşındaki genci güvercinlerini çaldığını öne sürerek ahıra götürmüş, çocuğun pantolonunu ve üzerindeki tişörtünü çıkarıp güvercinlerin yerini söylemesi için işkence etmişti. Çocuğu darp eden şüpheli daha sonra ahıra getirdiği köpeğini gencin üzerine salmakla ve ölümle tehdit etmişti.

Görüntülerde çocuğa vuran şüphelinin, "Güvercinlerim nerede olursa olsun getireceksin" demesi üzerine çocuğun, "Dayı vallahi bende değil" dediği duyuluyor. Daha sonra şüphelinin çocuğa "Dayı mayı yok. Bende değil yok. Kapıda MOBESE kamerası var, nasıl bende değil diyorsun oğlum" diyerek vurduğu görülüyor. Çocuğun "Vallahi bende değil" demesiyle çocuğa vurmaya devam eden şüphelinin "Nasıl sende değil oğlum, sendedir" dediği yer alıyor. Görüntülerde, ayrıca şüphelinin ahırdaki köpeği işaret ederek, "Vallahi getirmezsen köpeği üstüne salarım. Silahla seni öldürürüm" dediği de duyuluyor. Dakikalar süren şiddetin videosunu çeken kişinin ise "Yeter. Günahtır" dediği de görüntülerde duyuluyor.

Kaynak: AA