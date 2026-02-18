Haberler

Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı

Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Haber Videosunu İzle
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da bir köyde koyunlarını ahıra alan çoban, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Çoban, ahırda devasa bir tavşanla karşılarken; o anlar da kameralara yansıdı.

  • Ağrı'nın bir köyünde bir çoban ahırda normal bir tavşanın üç-dört katı büyüklüğünde bir tavşanla karşılaştı.
  • Çoban karşılaştığı devasa tavşanı cep telefonuyla kayda aldı.
  • Dev tavşan ahırdan çıkarılarak doğal yaşam alanına geri salındı.

Ağrı'nın bir köyünde akşam saatlerinde koyunlarını ağıla kapatmaya hazırlanan çoban, beklemediği bir "dev" sürprizle karşılaştı.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Ahırın içinde koyunların arasında dolaşan devasa tavşanı gören çoban, gözlerine inanamadı. Normal bir tavşanın neredeyse üç-dört katı büyüklüğündeki hayvanı gören çoban, hemen cep telefonuna sarılarak o anları kayda aldı.

DOĞAL YAŞAMINA GERİ SALINDI

Görenleri hayrete düşüren dev tavşan, kısa süre sonra ahırdan çıkarılarak doğal yaşam alanına geri salındı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Hayvan aç kalmış onun için gelmiş ne olur havuç lahana koyun ağaç altlarına.sevaptır.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Tavşanı Yememisler Salmislar Buna Sükredelim

yanıt6
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Göl taştı, bir kentimiz kabusu yaşadı
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Su seviyesi 60 santimetre yükseldi! Göl taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Göl taştı, bir kentimiz kabusu yaşadı
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme

İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
Film sahnesi değil gerçek! Gelinin düğünden kaçtığı anlar kamerada

Görüntü Türkiye'den! En mutlu günü dramla bitti