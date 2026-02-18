Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Ağrı'da bir köyde koyunlarını ahıra alan çoban, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Çoban, ahırda devasa bir tavşanla karşılarken; o anlar da kameralara yansıdı.
Ağrı'nın bir köyünde akşam saatlerinde koyunlarını ağıla kapatmaya hazırlanan çoban, beklemediği bir "dev" sürprizle karşılaştı.
GÖZLERİNE İNANAMADI
Ahırın içinde koyunların arasında dolaşan devasa tavşanı gören çoban, gözlerine inanamadı. Normal bir tavşanın neredeyse üç-dört katı büyüklüğündeki hayvanı gören çoban, hemen cep telefonuna sarılarak o anları kayda aldı.
DOĞAL YAŞAMINA GERİ SALINDI
Görenleri hayrete düşüren dev tavşan, kısa süre sonra ahırdan çıkarılarak doğal yaşam alanına geri salındı.