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Ah Yalan Dünya sözleri! Neşet Ertaş Ah Yalan Dünya şarkı sözleri!

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Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Neşet Ertaş'ın en sevilen şarkılarından biri olan 'Ah Yalan Dünya' şarkısının sözleri gündemde. En beğenilen türkülerden Ah Yalan Dünya hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Ah Yalan Dünya sözleri ile merak ediliyor. Peki, Ah Yalan Dünya türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Ah Yalan Dünya türkü sözleri ve Ah Yalan Dünya sözleri!

Ah Yalan Dünya şarkı sözleri! Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Neşet Ertaş'ın en sevilen şarkılarından biri olan 'Ah Yalan Dünya' şarkısının sözleri gündemde. En beğenilen türkülerden Ah Yalan Dünya hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Ah Yalan Dünya sözleri ile merak ediliyor. Peki, Ah Yalan Dünya türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Ah Yalan Dünya türkü sözleri ve Ah Yalan Dünya sözleri yazımızda...

AH YALAN DÜNYA TÜRKÜ SÖZLERİ

Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?

Ben de gülemedim; yalan dünyada

Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?

Ömrümü boş yere çalan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Sen ağladın, canım, ben ise yandım

Dünyayı gönlümce olacak sandım

Boş yere aldandım, boşuna kandım

Rengi gözümde solan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu

Sana karşı benim gayet de çokdu

Felek bulut oldu, üstüme yağdı

Yaşları gözüme dolan dünyada

Felek bulut oldu, üstüme yağdı

Yaşları gözüme dolan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı

Garip bülbül gibi feryadım kaldı

Alamadım, eyvah, muradım kaldı

Ben gidip ellere kalan dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Ah, yalan dünyada, yalan dünyada

Yalandan yüzüme gülen dünyada

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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