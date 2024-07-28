Ah Yalan Dünya sözleri! Neşet Ertaş Ah Yalan Dünya şarkı sözleri!
Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Neşet Ertaş'ın en sevilen şarkılarından biri olan 'Ah Yalan Dünya' şarkısının sözleri gündemde. En beğenilen türkülerden Ah Yalan Dünya hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Ah Yalan Dünya sözleri ile merak ediliyor. Peki, Ah Yalan Dünya türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Ah Yalan Dünya türkü sözleri ve Ah Yalan Dünya sözleri!
Ah Yalan Dünya şarkı sözleri! Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Neşet Ertaş'ın en sevilen şarkılarından biri olan 'Ah Yalan Dünya' şarkısının sözleri gündemde. En beğenilen türkülerden Ah Yalan Dünya hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Ah Yalan Dünya sözleri ile merak ediliyor. Peki, Ah Yalan Dünya türküsü sözleri nedir? İşte Neşet Ertaş Ah Yalan Dünya türkü sözleri ve Ah Yalan Dünya sözleri yazımızda...
AH YALAN DÜNYA TÜRKÜ SÖZLERİ
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim; yalan dünyada
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
Ömrümü boş yere çalan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Sen ağladın, canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım, boşuna kandım
Rengi gözümde solan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Bilirim sevdiğim, kusurun yoktu
Sana karşı benim gayet de çokdu
Felek bulut oldu, üstüme yağdı
Yaşları gözüme dolan dünyada
Felek bulut oldu, üstüme yağdı
Yaşları gözüme dolan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı
Garip bülbül gibi feryadım kaldı
Alamadım, eyvah, muradım kaldı
Ben gidip ellere kalan dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah, yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada