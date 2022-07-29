Ah Nerede Nihal kimdir? Merve Nur Bengi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ah Nerede 'Nihal' karakterini kim canlandırıyor?

Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin oyuncularından Nihal kimdir merak edildi. Peki, Ah Nerede 'Nihal' kim canlandırıyor? Merve Nur Bengi kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir, hangi dizilerde rol aldı?

AH NEREDE NİHAL KİMDİR?

Ah Nerede dizisinde Nihal karakterini "Merve Nur Bengi" canlandırmaktadır.

MERVE NUR BENGİ KİMDİR?

Merve Bengi 2000 İstanbul doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesinde Tiyatro eğitimi almıştır. Nemesis'i Uyandırmak, Unutursam Fısılda, 4N1K: Yeni Başlangıçlar, Öğrenci Evi gibi yapımlarda rol alan Merve Bengi şimdilerde Ah Nerede dizisinde Nihal karakterini canlandırmaktadır. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Merve Bengi'nin İnstagram hesabında 71 bin takipçisi bulunmaktadır.

AH NEREDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

Burçak (Reyhan Asena Keskinci)

Nihal (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

Yılmaz (Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

Cenker (Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)