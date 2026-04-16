Ağrı’nın kurtuluşunun 108. yılı coşkuyla kutlandı

Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen programlarla kutlandı. Vali Dr. Önder Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde, şehrin kurtuluş mücadelesi bir kez daha anıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ VE YOĞUN KATILIM

Kutlama programı kapsamında Vali Dr. Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Programa 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Belediye Başkan Vekili Nesim Mağlay, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Ağrı’nın kurtuluşunun tarihi önemi vurgulanarak, şehrin geçmişten aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceği ifade edildi.

VALİ BOZKURT’TAN ANLAMLI MESAJ

Vali Dr. Önder Bozkurt, yaptığı konuşmada milletin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekerek, kurtuluş gününün birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Bozkurt, ecdattan devralınan mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, Ağrı’nın her alanda daha ileriye taşınması gerektiğini ifade etti. Şehitleri rahmetle anan Bozkurt, gazilere sağlıklı bir ömür diledi.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGU DOLU PROGRAM

Kutlama programı, Ağrı Spor Lisesi ile Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti. Oratoryo, müzik ve şiir dinletileri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Program sonunda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlikler, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Haber: Servet Aslan

