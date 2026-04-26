Ağrı’da hastanedeki çocuklara 23 Nisan sürprizi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ve UDER iş birliğiyle hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan dolayısıyla ziyaret düzenlendi. Etkinlikte çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ağrı’da anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü ile Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) iş birliğinde düzenlenen programda, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ziyaret edilerek bayram sevinci hastane ortamına taşındı.

ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİ HASTANEYE TAŞINDI

Ziyarete İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, UDER Başkanı Yusuf Yıldırım, Başhekim Dr. Emre Özgen ile akademisyenler ve dernek üyeleri katıldı. Program kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, yüz boyama etkinlikleri ve oyunlarla renkli anlar yaşandı. Miniklerin yüzünde oluşan tebessüm, etkinliğin en anlamlı sonucu olarak değerlendirildi.

PSİKOSOSYAL DESTEK VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Etkinlikte, çocukların yalnızca fiziksel değil, psikososyal iyilik halinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Yetkililer, bu tür ziyaretlerin çocukların moral ve motivasyonunu artırdığını vurgularken, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine değindi. Program, çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatılmasıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

