Ağrı Valisi Önder Bozkurt, sosyal risk haritaları toplantısına katıldı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 81 ilin katılımıyla gerçekleştirilen Sosyal Risk Haritaları toplantısına katıldı. Toplantıda, risk alanlarının önceden tespiti, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin sahadaki etkinliğinin artırılması konuları ele alındı. Amaç, hızlı ve etkili müdahale imkânı sağlamak.

81 İLİN KATILIMIYLA KRİTİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları” konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı. Toplantıya 81 ilin valileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri de iştirak etti.

Toplantıda, sahada yürütülen sosyal hizmet çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Özellikle Sosyal Risk Haritaları uygulamasının, yerelde yürütülen sosyal politikalar açısından taşıdığı önem detaylı şekilde ele alındı.

SOSYAL RİSK HARİTALARIYLA ERKEN MÜDAHALE HEDEFLENİYOR

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri olan Sosyal Risk Haritaları uygulamasıyla, il, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarının önceden tespit edilmesi amaçlanıyor. Bu sistem sayesinde kamu kurumları arasında güçlü bir iş birliği sağlanarak, ihtiyaç duyulan alanlara hızlı ve etkili müdahale imkânı oluşturuluyor.

Ayrıca koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışının sahada daha etkin hale getirilmesi hedeflenirken, vatandaşların sosyal risklere karşı daha güçlü şekilde korunması planlanıyor. Toplantının, sosyal hizmetlerin sahadaki etkisini artırma ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme açısından önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Haber: Servet Aslan

Dilşad Özcan
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı
Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Gala gecesine damga vuran öpücük! Aşkını ilan etti