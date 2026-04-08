Ağrı Valisi Önder Bozkurt, sosyal risk haritaları toplantısına katıldı

81 İLİN KATILIMIYLA KRİTİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları” konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı. Toplantıya 81 ilin valileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri de iştirak etti.

Toplantıda, sahada yürütülen sosyal hizmet çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Özellikle Sosyal Risk Haritaları uygulamasının, yerelde yürütülen sosyal politikalar açısından taşıdığı önem detaylı şekilde ele alındı.

SOSYAL RİSK HARİTALARIYLA ERKEN MÜDAHALE HEDEFLENİYOR

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri olan Sosyal Risk Haritaları uygulamasıyla, il, ilçe, mahalle ve hane düzeyinde risk alanlarının önceden tespit edilmesi amaçlanıyor. Bu sistem sayesinde kamu kurumları arasında güçlü bir iş birliği sağlanarak, ihtiyaç duyulan alanlara hızlı ve etkili müdahale imkânı oluşturuluyor.

Ayrıca koruyucu ve önleyici sosyal hizmet anlayışının sahada daha etkin hale getirilmesi hedeflenirken, vatandaşların sosyal risklere karşı daha güçlü şekilde korunması planlanıyor. Toplantının, sosyal hizmetlerin sahadaki etkisini artırma ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme açısından önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Haber: Servet Aslan