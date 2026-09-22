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Ağrı Valisi Bozkurt, okul güvenliği toplantısında servis denetimlerini ele aldı

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Ağrı Valisi Bozkurt, okul güvenliği toplantısında servis denetimlerini ele aldı
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Ağrı'da okul güvenliği toplantısında yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak güvenlik tedbirleri ve servis denetimleri ele alındı. Vali Bozkurt ve yetkililerin katıldığı toplantıda risk analizleri ile dijital bağımlılıkla mücadele değerlendirildi.

Toplantıya Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan katıldı.Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında okullarda uygulanacak güvenlik tedbirleri ele alınırken, okul bahçe görevlilerinin göreve başlaması ve eğitim süreçleri değerlendirildi. Okul ve çevrelerine yönelik risk analizleri ile okul servis araçlarının denetimleri de toplantının gündeminde yer aldı.

Öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, dijital bağımlılıkla mücadele ve rehberlik faaliyetleri ile çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin artırılması konuları görüşüldü.Toplantıda ayrıca, ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik güncellenen iş birliği protokolü değerlendirildi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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