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Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığında Hamur'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

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Ağrı Valisi Bozkurt başkanlığında Hamur'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında Hamur'da güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı. Toplantıda okul ve yurt güvenliği, kış tedbirleri, siber suçlarla mücadele ve göç yönetimi ele alındı. Toplantıda koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT başkanlığında, Hamur ilçesinde Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, 5. Hudut Tugay Komutanlığı Telçeker Komutan Yardımcısı, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü, Göç İdaresi Müdürü ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.


Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınarak okul, üniversite ve öğrenci yurtlarının güvenliği, çocuk ve gençlerin korunması, eğitim ortamlarının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi ile kış mevsiminde alınan tedbirler değerlendirildi.


Ayrıca sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar, siber suçlarla mücadele, sınır güvenliği, gümrük ve ticaret güvenliği ile göç yönetimi konularında yürütülen faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.


Toplantıda Vali BOZKURT , Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve muhtemel risklere karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınması amacıyla ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine vurgu yapıldı.

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Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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