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Ağrı'nın Tutak ilçesinde Kaymakam Ahmet COŞKUN başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla ilçede çocukların korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele, bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliğine yönelik koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamda; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon Toplantısı, 6284 sayılı Kanun kapsamında Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı ve Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Yapılan toplantılarda, çocukların korunmasına yönelik çalışmalar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ve okullarda güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması ve mevcut tedbirlerin gözden geçirilmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan ilave önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İlçe Kaymakamı Ahmet COŞKUN, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, çocukların ve ailelerin korunması ile eğitim ortamlarının güvenliğinin temini noktasında ilgili kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemini vurguladı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu