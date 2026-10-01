Ağrı Taşlıcay Kaymakamı Kılıç, Çöğürlü Köyü'ndeki 1,5 km'lik yol çalışmasını inceledi

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Ağrı'nın Taşlıcay İlçesi Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ, Çöğürlü Köyümüzde yapımı tamamlanan 1,5 kilometrelik BSK aşınma tabakası yol çalışmasını yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar ve yolun mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen inceleme sırasında yol güzergâhında değerlendirmelerde bulunan Kaymakamımız Sayın Kübra BAKA KILIÇ, köylerimizin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Özellikle vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım hizmetlerinin daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların, kırsal bölgelerde ulaşım standartlarının yükseltilmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Çöğürlü Köyümüzde tamamlanan 1,5 kilometrelik BSK aşınma tabakası yol çalışması, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla hizmete sunuldu. Yapılan çalışma ile yolun ulaşım konforunun artırılması, özellikle olumsuz hava koşullarında ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve köy sakinlerinin ilçe merkezi ile diğer yerleşim alanlarına erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi.

Kırsal yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut yol ağının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmet anlayışının önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

İlçemizin köylerinde ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım imkânına kavuşması için ilçemizin her noktasında ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu