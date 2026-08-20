Ağrı Milli Eğitim Müdürü Çakan, Taşlıçay'daki Okulları İnceledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Taşlıçay ilçesindeki okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan'ın eşlik ettiği program kapsamında Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Çakan, hizmet birimlerini gezerek personelle görüştü ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya'dan ilçedeki eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına hazırlık sürecine ilişkin brifing alan Çakan, hizmet birimlerinde yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Ardından ilçedeki okullarda incelemelerde bulunan Çakan, bakım ve onarım çalışmaları, dersliklerin fiziki durumu, eğitim donatımları, temizlik çalışmaları, güvenlik tedbirleri ve eğitim ortamlarının yeni döneme hazırlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Okul yöneticileriyle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çakan, eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazırlanması için ihtiyaçların titizlikle belirlenmesini ve gerekli çalışmaların zamanında tamamlanmasını istedi.

Çakan, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılı hazırlıklarının planlı ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemine işaret ederek, "Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimizin güvenli, temiz, düzenli ve eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilecekleri ortamlarda başlamalarını istiyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarından temizlik ve güvenliğe, dersliklerin hazırlanmasından donatım ihtiyaçlarına kadar bütün başlıkları yakından takip ediyoruz. İlçe müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimizle birlikte sahadaki ihtiyaçları yerinde tespit ediyor, çözüm gerektiren konuların eğitim öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Eğitim ortamlarının öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek nitelikte hazırlanmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu belirten Çakan, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmaları yakından takip etmelerini, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli koordinasyonu sağlamalarını istedi.

Çakan, Taşlıçay'daki incelemelerinin ardından Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Bir süre görüşen Çakan ve Kılıç, ilçedeki eğitim faaliyetleri ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerin ardından Çakan, eğitim kurumlarının yeni döneme hazır hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların takip edileceğini belirterek ilçeden ayrıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu