Ağrı milletvekilleri! Ağrı seçim sonuçları: AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Ağrı milletvekilleri! Ağrı seçim sonuçları: AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim??
Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Ağrı milletvekilleri! Ağrı seçim sonuçları: AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?
2023 AĞRI MİLLETVEKİLLERİ!
AK PARTİ
RUKEN KİLERCİ
YEŞİL SOL PARTİ
SIRRI SAKIK
NEJLA DEMİR
HEVAL BOZDAĞ
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023