Haberler

Süphan Dağı'nda 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Süphan Dağı'nda 30 Ağustos Zafer Tırmanışı Haber Videosunu İzle
Süphan Dağı'nda 30 Ağustos Zafer Tırmanışı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrılı dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin üçüncü yüksek zirvesi Süphan Dağı'na tırmandı. 6 kişilik ekip, 6 saatlik yürüyüşün ardından zirvede Türk bayrağı dalgalandırdı; Sultan Alparslan ve Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlar anıldı. Aynı gün Ağrı Dağı'na tırmanan 40'a yakın dağcı ise hava muhalefeti nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

Ağrı ilinden 6 Malazgirt’ten 30 Ağustos’a uzanan zafer ruhuyla, Türkiye’nin üçüncü yüksek zirvesi Süphan Dağı’nda Türk Bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

Süphan Dağının Zirvesinden baktığımızda Malazgirt Ovası, Sultan Alparslan’ın Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açtığı büyük zaferin ruhunu taşıyordu.

Yürüyüş lideri Servet Arslan Bu anlamlı tırmanışta 6 kişilik ekiple “Malazgirt Zaferimizin ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümü münasebetiyle Başta “Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk "olmak üzere, bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla zirvede andıklarını belirterek, 6 saat yapılan tırmanışla zirveye varan ekip zirvede Türk bayrağı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu flaması açarak  günün önemine Bayrağımızı dalgalandırdık.

Tırmanış ekibi içersin Batman üniversitesinden Yasin Çınar, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ömür Doğan’da ekip de yer aldı.

Gün içersin de Süphan Dağının Dumanlı Mezrasından 2 bin 700 rakımdan başlayan yürüyüş, 6 saatte zirvede bitti. Zirve dönüşü de 3 saat süren iniş ile Süphan dağının kuzeybatı rotasından tırmanış gerçekleştirildi.

Aynı gün Ağrı Dağı 30 Ağustos Zafer tırmanışı yapan 40 ‘a yakın dağcıda hava muhalefeti nedeniyle zirve tırmanışı yapamadan geri dönüş yaptılar.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti

8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülteler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, bu fakülteler resmen kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi

Camiden yükselen ses herkesi şaşırttı! Duyan dönüp bir daha baktı
Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi! İran'dan gemilere sert uyarı

Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi
Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kırklareli'nde denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı

20 saniyelik dehşet! Kaskla bara dalıp üzerlerine kurşun yağdırdı
Kayseri'de hareketli gece! Tabancayla yaralanan şahıs tramvaya bindi

Gören telefona sarıldı! Vuruldu, tramvaya bindi
Arnavutköy'de dalga faciası: 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu

Pezeşkiyan'dan dünyaya net mesaj: Savaş arayışında değiliz ama...

Pezeşkiyan'dan ABD'ye net mesaj: Savaş arayışında değiliz ama...