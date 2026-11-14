Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Acu, Bayburt'taki ASKOM toplantısına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Acu, Bayburt'taki ASKOM toplantısına katıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğindeki Bölge ASKOM Toplantısı’na katıldı. Toplantıda iller arası hasta sevk süreçleri, ambulans hizmetlerinin işleyişi ve acil sağlık hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi değerlendirildi.

Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet ACU, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı’na katıldı.

Bölge illerinin il sağlık müdürleri ve sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; iller arası hasta sevk süreçleri, ambulans hizmetlerinin işleyişi, acil sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Bölgesel sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda, hasta sevk süreçlerinin daha etkin yürütülmesi, acil sağlık hizmetlerinde koordinasyonun artırılması ve iller arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, değerlendirme ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı

4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba12

Yeni tartışmamız! "Türk sineması" diyemeyen Haluk'a yanıtı bomba

Zelenskiy açıkladı: ABD ilk kez NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan çekilmeyi sordu! Uygun teklifi referanduma götürecek

NATO'ya karşılık Donbas! ABD'nin sorusunu Zelenskiy açıkladı
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu74

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı

Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret