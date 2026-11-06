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Ağrı İl Müftüsü İlhan, Tutak'ta Biçer'e cübbe giydirdi ve Kur'an kursunu ziyaret etti

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Ağrı İl Müftüsü İlhan, Tutak'ta Biçer'e cübbe giydirdi ve Kur'an kursunu ziyaret etti
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Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Tutak İlçe Müftülüğüne atanan Nurullah Biçer'e cübbe giydirme merasiminde cübbesini giydirip başarı diledi. İlhan, ardından Tutak Yatılı Bölge Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek hafızlık eğitiminin önemine değindi.

Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Tutak İlçe Müftülüğüne atanan Nurullah Biçer için düzenlenen cübbe giydirme merasimine katıldı. Biçer’e cübbesini giydiren İl Müftüsü İlhan, yeni görevinde başarılar dileyerek müftülük görevinin taşıdığı sorumluluk ve din hizmetlerinin önemi üzerinde durdu.

Tutak İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen merasimde Müftü Yardımcısı Harun Çelebi, Nurullah Biçer’in görevinin hayırlara vesile olması için dua etti.

Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret eden İl Müftüsü İlhan, öğrencilerle bir araya geldi

Programın ardından Tutak Yatılı Bölge Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret eden İl Müftüsü İlhan, öğrencilerle bir araya gelerek hafızlık eğitiminin önemine değindi. Hafızlığın sabır, azim ve fedakârlık gerektiren kıymetli bir süreç olduğunu belirten İlhan, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemenin yanı sıra onun ahlakını ve mesajlarını hayatın her alanına yansıtmanın önemini vurgulayarak öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaretlerde İl Müftüsü İlhan’a Tutak İlçe Müftüsü Nurullah Biçer ve Müftü Yardımcısı Harun Çelebi eşlik etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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