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Ağrı İftar ve Sahur vakti saat kaçta, ne zaman? 23 Mart Ağrı sahur ne zaman, saat kaçta? Ağrı imsak saati!

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Ağrı İftar ve Sahur vakti saat kaçta, ne zaman? 23 Mart Ağrı sahur ne zaman, saat kaçta? Ağrı imsak saati!

Ağrı'da imsak saat kaçta kesiliyor ve Ağrı için sahur vakti merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Ağrı sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Ağrı imsak saati merak edilmekte. Peki, Ağrı sahur vakti ne zaman? Ağrı imsak ve güneş saati haberimizde...

Tok tutmasıyla bilinen keteler sahur sofraları için hazırlanmaya başladıTok tutmasıyla bilinen keteler sahur sofraları için hazırlanmaya başladı

Ağrı sahur vakti! Ağrı'da imsak saat kaçta kesiliyor merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Ağrı sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Ağrı imsak saati merak edilmekte. Peki, Ağrı sahur vakti ne zaman? Ağrı imsak ve güneş saati ile Ağrı sahur vakti ile ilgili bilgiler...

AĞRI SAHUR VAKTİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Ağrı 23 Mart sahur vakti 04:37 (imsak saati) olarak açıklanmıştır. Ayrıca 23 Mart Ağrı iftar vakti saati ise 18:29 olarak yer almıştır.

AĞRI İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144423 Mart 2023 Perşembe04:3706:0112:2015:4618:2919:47
2 Ramazan 144424 Mart 2023 Cuma04:3505:5912:1915:4718:3019:48
3 Ramazan 144425 Mart 2023 Cumartesi04:3305:5712:1915:4718:3119:49
4 Ramazan 144426 Mart 2023 Pazar04:3205:5612:1915:4718:3219:50
5 Ramazan 144427 Mart 2023 Pazartesi04:3005:5412:1815:4818:3319:52
6 Ramazan 144428 Mart 2023 Salı04:2805:5212:1815:4818:3419:53
7 Ramazan 144429 Mart 2023 Çarşamba04:2605:5112:1815:4918:3519:54
8 Ramazan 144430 Mart 2023 Perşembe04:2405:4912:1815:4918:3619:55
9 Ramazan 144431 Mart 2023 Cuma04:2305:4812:1715:5018:3719:56
10 Ramazan 144401 Nisan 2023 Cumartesi04:2105:4612:1715:5018:3819:58
11 Ramazan 144402 Nisan 2023 Pazar04:1905:4412:1715:5018:3919:59
12 Ramazan 144403 Nisan 2023 Pazartesi04:1705:4312:1615:5118:4020:00
13 Ramazan 144404 Nisan 2023 Salı04:1505:4112:1615:5118:4120:01
14 Ramazan 144405 Nisan 2023 Çarşamba04:1405:4012:1615:5118:4220:02
15 Ramazan 144406 Nisan 2023 Perşembe04:1205:3812:1515:5218:4320:04
16 Ramazan 144407 Nisan 2023 Cuma04:1005:3712:1515:5218:4420:05
17 Ramazan 144408 Nisan 2023 Cumartesi04:0805:3512:1515:5218:4520:06
18 Ramazan 144409 Nisan 2023 Pazar04:0605:3312:1515:5318:4620:07
19 Ramazan 144410 Nisan 2023 Pazartesi04:0405:3212:1415:5318:4720:09
20 Ramazan 144411 Nisan 2023 Salı04:0305:3012:1415:5318:4820:10
21 Ramazan 144412 Nisan 2023 Çarşamba04:0105:2912:1415:5418:4920:11
22 Ramazan 144413 Nisan 2023 Perşembe03:5905:2712:1415:5418:5020:12
23 Ramazan 144414 Nisan 2023 Cuma03:5705:2612:1315:5418:5120:14
24 Ramazan 144415 Nisan 2023 Cumartesi03:5505:2412:1315:5518:5220:15
25 Ramazan 144416 Nisan 2023 Pazar03:5305:2312:1315:5518:5320:16
26 Ramazan 144417 Nisan 2023 Pazartesi03:5205:2112:1315:5518:5420:18
Kadir Gecesi
27 Ramazan 144418 Nisan 2023 Salı03:5005:2012:1215:5518:5520:19
28 Ramazan 144419 Nisan 2023 Çarşamba03:4805:1812:1215:5618:5620:20
29 Ramazan 144420 Nisan 2023 Perşembe03:4605:1712:1215:5618:5720:22

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

Bayram Namazı :05:54
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