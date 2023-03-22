Ağrı İftar ve Sahur vakti saat kaçta, ne zaman? 23 Mart Ağrı sahur ne zaman, saat kaçta? Ağrı imsak saati!

Ağrı'da imsak saat kaçta kesiliyor ve Ağrı için sahur vakti merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Ağrı sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Ağrı imsak saati merak edilmekte. Peki, Ağrı sahur vakti ne zaman? Ağrı imsak ve güneş saati haberimizde...

Ağrı sahur vakti! Ağrı'da imsak saat kaçta kesiliyor merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutmak için sahura kalkacak olan vatandaşlar Ağrı sahur saat kaçta, sahur vakti ne zaman araştırılırken aynı zamanda Ağrı imsak saati merak edilmekte. Peki, Ağrı sahur vakti ne zaman? Ağrı imsak ve güneş saati ile Ağrı sahur vakti ile ilgili bilgiler...

AĞRI SAHUR VAKTİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Ağrı 23 Mart sahur vakti 04:37 (imsak saati) olarak açıklanmıştır. Ayrıca 23 Mart Ağrı iftar vakti saati ise 18:29 olarak yer almıştır.