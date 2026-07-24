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Ağrı Belediyesi'nden Fatih Mahallesi'nde Menfez Altyapı Çalışmalarına Denetim

Ağrı Belediyesi'nden Fatih Mahallesi'nde Menfez Altyapı Çalışmalarına Denetim
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Ağrı Belediyesi Eşbaşkanları Hazal Aras ve Memet Akkuş, Fatih Mahallesi'nde süren menfez yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Belediye yetkilileri, kronik altyapı sorunlarını çözmek için planlı adımlar attıklarını belirterek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerine güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.


Ağrı Belediyesi, kentin altyapısını güçlendirmek ve yurttaşlara daha güvenli, sağlıklı bir yaşam alanı sunmak amacıyla başlattığı projeleri sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi’nde devam eden menfez yapım çalışmalarını yerinde denetleyen Eşbaşkanlar Hazal Aras ve Memet Akkuş, saha ekipleriyle bir araya gelerek uygulama süreci hakkında detaylı bilgi aldı.

Yapılan incelemelerde, yürütülen altyapı faaliyetlerinin belirlenen plan ve program doğrultusunda sorunsuz bir şekilde ilerlediği kaydedildi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması hedefleniyor.
?Saha denetiminin ardından değerlendirmelerde bulunan belediye yetkilileri, Ağrı’nın kronikleşen altyapı sorunlarını çözmek adına planlı adımlar attıklarını vurgulayarak, "Kentimizin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye, yurttaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir kentte yaşamalarını destekleyecek hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" mesajını verdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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