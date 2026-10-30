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Ağrı’da Cumhuriyet’in 103. Yılı Resepsiyonla Kutlandı

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Ağrı’da Cumhuriyet’in 103. Yılı Resepsiyonla Kutlandı
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Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt'un ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda şehit aileleri, gaziler, il protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt’un ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda şehit aileleri, gaziler, il protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.

Ağrı’da Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında resepsiyon programı gerçekleştirildi. Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt’un ev sahipliğinde Burçin Uysal Öğretmen evinde düzenlenen programa şehit aileleri, gaziler, kamu kurumlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.Programa, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcı Yakup Karataş, Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Ağrı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki,  ve il protokolünün diğer üyeleri de iştirak etti.Şehit aileleri ve gaziler resepsiyonda buluştu.


Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyonda şehit yakınları ve gaziler, il protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burçin Uysal Öğretmen evinde gerçekleştirilen kabul töreni, Ağrı’daki resmî Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının önemli etkinliklerinden biri oldu.

Valilikten Cumhuriyet Bayramı mesajı Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, resepsiyonun Vali Dr Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt’un ev sahipliğinde düzenlendiği belirtilerek il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların programa katıldığı bildirildi.Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise İl Müdürü Ertaç Baki’nin programda yer aldığını açıkladı.Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, Ağrı’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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