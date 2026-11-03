Ağrı’da Çocuk Hakları ve Sosyal Gelişime Yönelik Projeler İçin Protokoller İmzalandı

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Ağrı’da çocuk haklarının korunması, afet süreçlerinde çocuklara yönelik farkındalığın artırılması ve çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan projelerin hayata geçirilmesine yönelik protokoller imzalandı.

Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT başkanlığında, İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında projeleri kabul edilen derneklerle protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Afet Odağında Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi projesi

Bu kapsamda, Ulusal Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı tarafından yürütülecek “Afet Odağında Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi” Projesi ile Ağrı Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülecek “Spora Sürüklenen Çocuklar” Projesi için protokoller imza altına alındı.

Söz konusu projelerle çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, afet ve acil durum süreçlerinde çocukların haklarının korunmasına yönelik bilinç oluşturulması, ayrıca çocukların sportif faaliyetlere yönlendirilerek sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Vali Dr. Önder Bozkurt, projelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde emeği bulunan dernek başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Çocukların haklarının korunması, fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasına yönelik bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Vali Bozkurt, çocukların haklarının korunması, toplumsal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunulması açısından projelerin önem taşıdığını belirterek, projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan dernek başkanlarına teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Projelerin, çocukların bilinçli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu