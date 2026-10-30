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Ağrı'da aileler 30 Ekim'de ekranlarını kapatıp çocuklarıyla kitap okuyacak

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Ağrı'da aileler 30 Ekim'de ekranlarını kapatıp çocuklarıyla kitap okuyacak
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Ağrı'da 30 Ekim Cuma saat 20.00'de aileler ekranlarını kapatıp çocuklarıyla kitap okuyacak. “Ekranını Kapat, Kitabını Aç!” etkinliği, Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında okuma alışkanlığını geliştirmeyi hedefliyor.


Ağrı’da öğrencilerde okuma alışkanlığını geliştirmek ve dijital ekran kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Ekranını Kapat, Kitabını Aç!” etkinliği düzenlenecek. Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Maarifinin Kalbinde Ağrı Okuyor” projesi kapsamında 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de aileler, televizyon, cep telefonu ve bilgisayarlarını kapatarak çocuklarıyla birlikte kitap okuyacak.

Ağrı genelinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikle çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması, ailelerin okuma sürecine katılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve evlerde ortak okuma saatlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.“Ailelerimizi etkinliğe davet ediyorum”Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığının çocukların gelişimindeki önemine değinerek öğretmen, veli ve öğrencileri çalışmaya katılmaya davet etti.Çakan, “Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap sevgisini güçlendirmek ve dijital bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Ekranını Kapat, Kitabını Aç!’ etkinliğimizi 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de gerçekleştireceğiz. Tüm öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin bu çalışmaya gönülden katılmasını istiyoruz. Her ailemizin o akşam çocuklarıyla birlikte kitaplara zaman ayırması, eğitim yolculuğumuza evlerinden verecekleri çok değerli bir katkı olacaktır” dedi.Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında ailelerin rolüne dikkat çeken Çakan, “Çocuklarımızın kitaplarla büyümesini, okuyan, araştıran, düşünen ve kendini geliştiren bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Öğretmenlerimizin rehberliği kadar anne ve babalarımızın desteği de büyük önem taşıyor. Çocuklarımıza kitap okumalarını söylemek kadar onlarla birlikte kitap okumamız ve bu alışkanlığı hayatımızın bir parçası hâline getirmemiz gerekiyor. 30 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de bütün ailelerimizi ekranlarını kapatmaya ve kitaplarını açmaya davet ediyorum. Gelin, evlerimizde televizyonlar ve dijital ekranlar yerine kitaplarımıza zaman ayıralım, çocuklarımızla birlikte okuyup öğrendiklerimizi paylaşalım. Ağrı’da okuyan nesiller yetiştirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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