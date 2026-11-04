Ağrı'da aile, çocuk ve gençlik toplantısı muhtar eşleriyle yapıldı

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Ağrı’da “Aile, Çocuk ve Gençliğin Korunması” Konulu Muhtar Eşleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt'un katılımıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin eşleri ile muhtar eşlerine yönelik “Aile, Çocuk ve Gençliğin Korunması” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından aile yapısının güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin her türlü risk ve olumsuzluktan korunması, aile içi iletişimin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Ayrıca, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alınarak, çocukların ve gençlerin sağlıklı, güvenli bir ortamda yetişmelerine katkı sunacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı, aile yapısının güçlendirilmesi, çocuk ve gençlerin korunması konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması ve yerel düzeyde yürütülecek çalışmalara katkı sağlanması yönünde karşılıklı görüş ve değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Toplantının, aile kurumunun güçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin her türlü risk ve olumsuzluktan korunması, toplumsal duyarlılığın artırılması ve bu alanda yürütülen çalışmalara katkı sunması hedefleniyor. Aile odaklı hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve toplumun tüm kesimlerinin bu sürece aktif katılımının sağlanması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve ortak sorumluluk anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu