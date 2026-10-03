Ağrı'da afet eğitim parkuru hizmete girdi, 10 yeni arama kurtarma ekibi kurulacak

Ağrı’da afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Afet Eğitim Parkuru düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin olası afetlere yönelik müdahale kabiliyetleri uygulamalı olarak test edildi.

Afetlere hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik Ağrı’da hayata geçirilen Afet Eğitim Parkuru, farklı senaryolara göre eğitim imkanı sunacak. Parkurun temel eğitim alanını ise Kentsel Arama Modülü oluşturuyor. Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarında görev yapan personelin de eğitimlerden geçirileceği parkurda, özellikle enkazda arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere farklı afet ve acil durumlara yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek.

Açılış programında konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, parkurun kentsel arama alanında önemli bir eğitim merkezi olacağını söyledi. Kentsel Arama Modülü’nde enkaz senaryoları üzerinden çalışmalar yapılacağını belirten Bozkurt, arama kurtarma personeli ve destek ekiplerine enkaza giriş, ekiplerin çalışmalarına katkı sağlama ve enkaz alanında uygulanacak teknik çalışmalar konusunda eğitim verileceğini ifade etti. Ağrı’da mevcut 2 akredite ekibe ilave olarak 10 yeni ekip oluşturulacağını açıklayan Bozkurt, bu ekiplerin kentsel aramanın yanı sıra acil barınma, arazi, sel, çığ ve dağda arama kurtarma gibi alanlarda akredite edileceğini belirtti.

Yeni ekiplerde yaklaşık 287-290 kişinin görev alacağını kaydeden Bozkurt, ayrıca 10 destek ekibinin oluşturulacağını ve bu ekiplerde yaklaşık 313 personelin yer alacağını söyledi. Destek ekiplerinin afet ve acil durumlarda AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine destek vereceği belirtildi.Destek AFAD Gönüllüsü sayısı 2 bin 200’e yaklaştıAğrı’daki Destek AFAD Gönüllüsü sayısında da önemli artış sağlandığını ifade eden Bozkurt, daha önce yaklaşık 1070 olan gönüllü sayısına bu yıl içerisinde verilen eğitimlerle 1200’e yakın yeni gönüllünün eklendiğini söyledi.Bozkurt, böylece kentteki Destek AFAD Gönüllüsü sayısının 2 bin 200’e yaklaştığını belirterek, ekiplerin düzenli eğitimlerle afetlere hazır tutulacağını vurguladı.“Afetlere hazırlık bir tercih meselesi değildir, bir sorumluluktur” diyen Bozkurt, Ağrı’da afetlere karşı hazırlık çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu