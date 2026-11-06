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Ağrı'da Adalet İlkokulu açılışına Vali Bozkurt ve Milletvekili Kilerci katıldı

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Ağrı'da Adalet İlkokulu açılışına Vali Bozkurt ve Milletvekili Kilerci katıldı
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Ağrı'da Adalet İlkokulunun açılış törenine Vali Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Milletvekili Ruken Kilerci, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve protokol katıldı. Kurdele kesiminin ardından sınıflar ziyaret edilerek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

Ağrı Valisi Dr. Önder BOZKURT, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken KİLERCİ, AİÇÜ Rektörü Prof Dr İlhami Gülçin, MHP Ağrı il başkanı Selahattin Aktaş, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, İl ve ilçe protokolü, Adalet İlkokulunun açılış törenine katıldı.

VALİ BOZKURT VE MİLLETVEKİLİ KİLERCİ, ADALET İLKOKULUNUN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından okul binasında incelemelerde bulunan Vali Bozkurt ve beraberindeki heyet, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden Vali Bozkurt, derslerinde başarılar dileyerek öğretmenlere de görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Eğitimin niteliğinin artırılmasında modern ve donanımlı eğitim ortamlarının önemine dikkat çekilen açılışta, yeni eğitim yuvasının öğrencilere, öğretmenlere ve Ağrı eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından okul binasında incelemelerde bulunan Vali Bozkurt ve beraberindeki heyet, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden Vali Bozkurt, derslerinde başarılar dileyerek öğretmenlere de görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Eğitimin niteliğinin artırılmasında modern ve donanımlı eğitim ortamlarının önemine dikkat çekilen açılışta, yeni eğitim yuvasının öğrencilere, öğretmenlere ve Ağrı eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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