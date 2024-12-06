Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) yeni Genel Sekreteri seçilerek bir ilki gerçekleştirdi. AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu kimdir? Detaylar...

AGİT GENEL SEKRETERİ FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Sinirlioğlu, 30 Ocak 1956 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

1982 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli diplomatik görevler üstelenen Sinirlioğlu, 2 Eylül 1996 ile 15 Eylül 2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürüttü.

15 Eylül 2000 ve 1 Temmuz 2002 yılları arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu genel müdür yardımcılığı, 1 Temmuz 2002- 15 Ocak 2007 arasında Tel Aviv Büyükelçiliği yaptı.

24 Ocak 2007- 21 Ağustos 2009 arasında İkili Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

21 Ağustos 2009 tarihinden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

15 Ekim 2016 tarihinden 21 Şubat 2023 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Feridun Sinirlioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.