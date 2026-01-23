Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Haberler

Ankara'da tedavi gören Şükrü Duman'ın (68) ölüm haberini Ordu'da öğrenen kardeşi İhsan Duman (65), cenaze işlemleri için gittiği Akkuş ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aynı gün ölen iki kardeş, toprağa verildi. Şükrü Duman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İhsan Duman da cenaze işlemlerinin ardından geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki kardeş, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şükrü Duman, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ağabeyinin ölüm haberini Ordu'nun Ünye ilçesinde alan İhsan Duman, cenaze işlemleri için Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'ne geldi. İhsan Duman da işlemlerin ardından geçirdiği ani kalp krizi sonucu dün yaşamını yitirdi. Aynı gün ölen kardeşler Şükrü ve İhsan Duman, bugün öğle vakti Çayıralan Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
