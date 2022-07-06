Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta? Afyonkarahisar Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

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AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Afyonkarahisar bayram namazı saat 06.15'te kılınacak. Afyonkarahisar bayram namazı saati yanı sıra Afyonkarahisar ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Afyonkarahisar ilçelerinin bayram namazı saati:

Başmakçı bayram namazı saati: 06:19

Bayat bayram namazı saati: 06:13

Bolvadinbayram namazı saati: 06:13

Çay bayram namazı saati: 06:13

Çobanlar bayram namazı saati: 06:14

Dazkırı bayram namazı saati: 06:19

Dinar bayram namazı saati: 06:18

Emirdağ bayram namazı saati: 06:12

Evciler bayram namazı saati: 06:19

Hocalar bayram namazı saati: 06:17

İhsaniye bayram namazı saati: 06:15

İscehisar bayram namazı saati: 06:14

Kızılören bayram namazı saati: 06:17

Sandıklı bayram namazı saati: 06:16

Sinanpaşa bayram namazı saati: 06:16

Suhutbayram namazı saati: 06:15

Sultandağı bayram namazı saati: 06:12

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.