Ülke genelinde son haftalarda etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Kar yağışının zayıflamasına rağmen, bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Afyon okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Afyon okullar yok mu? (Afyon VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Çığ Riskine Dikkat!

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının da artacağı ve Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Afyon HAVA DURUMU



Afyon OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon Valiliğinden 28 Şubat Cuma günü ile ilgili tatil duyurusu yapılmadı.

28 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ORDU

28 Şubat Cumartesi günü Ordu'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

RİZE

28 Şubat Cumartesi günü Rize'de bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

ARTVİN

28 Şubat Cumartesi günü Artvin'de eğitime ara verildi.