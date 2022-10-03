Afra Saraçoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Afra Saraçoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selânik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 yılında Edremit'te doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında bazı markaların yüzü oldu.

İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu, 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021'de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markasının yüzü olmuştur.

Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı.

2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte.

AFRA SARAÇOĞLU DİZİLERİ

2017-2018 - Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran)

2019 - Kardeş Çocukları (Hayat Çetin)

2020 - Öğretmen (Gizem Bozkurt)

2021 - Yeşilçam (Tülin Saygı)

2022 - Yalı Çapkını (Seyran)

AFRA SARAÇOĞLU FİLMLERİ

2016 - İkinci Şans (Çiçek)

2017 - Kötü Çocuk (Kayla)

2018 - İyi Oyun (Ada)

2018 - Aşk Bu mu? (Gülüm)

AFRA SARAÇOĞLU'NUN ÖDÜLLERİ

* Türkiye Gençlik Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

* 45. Altın Kelebek Ödülleri - Yıldızı Parlayanlar