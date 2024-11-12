AFEX Afrika İş Fuar ve Forumu, Afrika Pazarının Kapılarını Araladı

AFEX, Afrika ile ticari ilişkileri geliştirmek, yeni iş birlikleri kurmak ve yatırım fırsatlarını keşfetmek isteyenler için verimli bir platform sundu. Fuar kapsamında düzenlenen paneller, B2B görüşmeleri ve networking etkinlikleri, katılımcılara Afrika pazarındaki güncel gelişmeler, yatırım olanakları ve iş yapma kültürü hakkında değerli bilgiler sağladı.

Fuarın açılışına Gana büyükelçisi, Güney sudan büyükelçisi, Nijerya büyükelçisi gibi 11 Afrika ülkesinin büyükelçisi katıldı. Büyük elçilerin yanı sıra Uganda bakanı Ekselansları Bayan Businge Victoria Rusoke açılış konuşmasında Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaparak, AFEX'in bu ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Fuar boyunca düzenlenen B2B görüşmelerinde ve stantta gerçekleşen görüşmelerde, çok sayıda iş insanı potansiyel ortaklarla bir araya gelerek yeni iş birlikleri kurma fırsatı yakaladı. Katılımcı firmalar arasında [Öne çıkan firmalardan birkaçının adı ve sektörleri] gibi sektörlerin önde gelen isimleri yer aldı.

AFEX Afrika İş Fuar ve Forumu, Türkiye ve Afrika arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Fuar, iki bölge arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirerek, yeni yatırım ve ticaret fırsatlarının önünü açmayı amaçlıyor.

Gelecek Planları: Bir sonraki AFEX Afrika İş Fuar ve Forumu, 25-26 haziran tarihinde İstanbul'da adresinde düzenlenecek.