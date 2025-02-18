Adnan Günbegi Kimdir? Nerelerde Çalıştı?

Mardin'de bir dönem Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü görevini yürüten Adnan Günbegi, şubenin Diyarbakır'a taşınmasının ardından görevini Diyarbakır'da yürütmeye başladı. Basın camiasının yakından tanıdığı Adnan Günbegi'nin çarpıcı bir biyografisi bulunuyor. Birçok eğitim çalışmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine imza atan Adnan Günbegi'nin fark yaratan biyografisi şu şekilde:

"Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğünü de yapan Adnan Günbegi, 1981 yılında Şanlıurfa'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan Adnan Günbegi, eğitim hayatına Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile devam etti. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmayan başlayan Günbegi, birçok alanda kurs ve eğitimlerine devam etmektedir.

Kariyerine 1999 yılında Günbegi Tarım Gıda İnşaat Ltd. Şti.'nde Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Satış Müdürü olarak başlayan Günbegi,

Basın İlan Kurumu tarihinde ilk kez 2009 yılında yapılan yazılı sınav ve mülakatta başarılı olduktan sonra Kurum nezdinde çalışmaya başladı.

Bu kurumda Muhasebe Şefi, Müdür Vekili, Şube Müdürü ve Temsilci gibi çeşitli görevlerde bulunan Günbegi, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin şubelerinde başarılı hizmetlere imza attı.

2015 yılından itibaren Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi'nde Hukuk Bilirkişiliği de yapan Günbegi, şu anda Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürlüğü'nde çalışmaya devam etmektedir.

Kurum yararını gözettiğinden dolayı Basın İlan Kurum tarihinde ilk olarak kendisinin özverili çalışmaları neticesinde BİK Şube Müdürlüğü için Mardin Valiliği bünyesinde ücretsiz yer tahsisi yapılmasını sağladı.

Adnan Günbegi, kariyeri boyunca birçok eğitim ve sertifika programına katıldı. Bunlar arasında Konkordato Komiserliği Eğitimi, Bilirkişilik Temel Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Haber Yazma Teknikleri ve Fotoğrafçılık Eğitimi gibi programlar yer almaktadır.

Adnan Günbegi ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatnamesine sahip olup toplum yararına çalışan birçok kurum ve dernekte aktif olarak yer alıyor.

Günbegi, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti üyelikleri devam etmektedir.

2014-2019 yılları arasında Artuklu Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yapan Adnan Günbegi, kariyeri boyunca birçok projeye liderlik etmiştir.

Mardin, Diyarbakır ve çevre illerde gazetecilere ve Kamu çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemiş, yerel basının gelişimine katkı sağlamış ve çevre dostu projeler gerçekleştirmiştir. Özellikle "Basın İlan Kurumu ve Mardin Basın Mensupları Hatıra Ormanı" gibi projelerle fark yaratmıştır.

Günbegi, ayrıca yerel gazetelerin okunurluluğunu artırmak için yenilikçi çalışmalar yapmış ve geri dönüşüm projelerine öncülük etmiştir.

Adnan Günbegi, kariyerinde edindiği deneyim ve bilgi birikimiyle hem kamu hem de özel sektörde önemli katkılar sağlamış, liderlik ettiği projelerle bulunduğu kurumlara değer katmıştır.