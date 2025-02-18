Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Adnan Günbegi Kimdir? Nerelerde Çalıştı?

Adnan Günbegi Kimdir? Nerelerde Çalıştı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğü görevini de yürüten Adnan Günbegi kimdir? Adnan Günbegi nerelerde çalıştı? Mardin'de yaptığı çalışmalar nelerdir? Basın İlan Kurumu Müdürlüğü bünyesinde hangi çalışmalara imza attı?

Mardin'de bir dönem Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü görevini yürüten Adnan Günbegi, şubenin Diyarbakır'a taşınmasının ardından görevini Diyarbakır'da yürütmeye başladı. Basın camiasının yakından tanıdığı Adnan Günbegi'nin çarpıcı bir biyografisi bulunuyor. Birçok eğitim çalışmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine imza atan Adnan Günbegi'nin fark yaratan biyografisi şu şekilde:

"Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğünü de yapan Adnan Günbegi, 1981 yılında Şanlıurfa'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa'da tamamlayan Adnan Günbegi, eğitim hayatına Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ile devam etti. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmayan başlayan Günbegi, birçok alanda kurs ve eğitimlerine devam etmektedir.

Kariyerine 1999 yılında Günbegi Tarım Gıda İnşaat Ltd. Şti.'nde Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Satış Müdürü olarak başlayan Günbegi,

Basın İlan Kurumu tarihinde ilk kez 2009 yılında yapılan yazılı sınav ve mülakatta başarılı olduktan sonra Kurum nezdinde çalışmaya başladı.

Bu kurumda Muhasebe Şefi, Müdür Vekili, Şube Müdürü ve Temsilci gibi çeşitli görevlerde bulunan Günbegi, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin şubelerinde başarılı hizmetlere imza attı.

2015 yılından itibaren Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi'nde Hukuk Bilirkişiliği de yapan Günbegi, şu anda Basın İlan Kurumu Diyarbakır Şube Müdürlüğü'nde çalışmaya devam etmektedir.

Kurum yararını gözettiğinden dolayı Basın İlan Kurum tarihinde ilk olarak kendisinin özverili çalışmaları neticesinde BİK Şube Müdürlüğü için Mardin Valiliği bünyesinde ücretsiz yer tahsisi yapılmasını sağladı.

Adnan Günbegi, kariyeri boyunca birçok eğitim ve sertifika programına katıldı. Bunlar arasında Konkordato Komiserliği Eğitimi, Bilirkişilik Temel Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Haber Yazma Teknikleri ve Fotoğrafçılık Eğitimi gibi programlar yer almaktadır.

Adnan Günbegi ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatnamesine sahip olup toplum yararına çalışan birçok kurum ve dernekte aktif olarak yer alıyor.

Günbegi, Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti üyelikleri devam etmektedir.

2014-2019 yılları arasında Artuklu Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yapan Adnan Günbegi, kariyeri boyunca birçok projeye liderlik etmiştir.

Mardin, Diyarbakır ve çevre illerde gazetecilere ve Kamu çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemiş, yerel basının gelişimine katkı sağlamış ve çevre dostu projeler gerçekleştirmiştir. Özellikle "Basın İlan Kurumu ve Mardin Basın Mensupları Hatıra Ormanı" gibi projelerle fark yaratmıştır.

Günbegi, ayrıca yerel gazetelerin okunurluluğunu artırmak için yenilikçi çalışmalar yapmış ve geri dönüşüm projelerine öncülük etmiştir.

Adnan Günbegi, kariyerinde edindiği deneyim ve bilgi birikimiyle hem kamu hem de özel sektörde önemli katkılar sağlamış, liderlik ettiği projelerle bulunduğu kurumlara değer katmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Advertorial Bülten
img

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
img

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
img

Skandal sözler için harekete geçildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi başlıyor

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.