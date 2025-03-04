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Adnan Beker kimdir? Adnan Beker kaç yaşında, nereli?

Adnan Beker kimdir? Adnan Beker kaç yaşında, nereli?
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Adnan Beker, 1964 doğumlu olup Ankara asıllı bir iş insanı ve siyasetçidir. Aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyünden gelen Beker, petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde önemli projelere imza atmıştır. Peki, Adnan Beker kimdir? Adnan Beker kaç yaşında, nereli?

Adnan Beker'in kim olduğu merak ediliyor. Beker, 4 Mart 2025'te, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Günümüzde CHP Ankara milletvekili olarak aktif siyasette yer alıyor. Peki, Adnan Beker kimdir? Adnan Beker kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964'te Yozgat'ta doğdu. Genç yaşta ticarete atılan Adnan Beker; petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösterdi. TOBB Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis üyeliği, çeşitli STK, vakıf vedernek başkanlıkları gibi görevlerde bulundu.

Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisinin Pursaklar Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerde 17.548 oy (%33.9) oy alarak 2. oldu. 2019 yılında CHP listesinden İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilliği yaptı.

2023 yılında İYİ Partiden Ankara milletvekili olarak seçildi. 16 Kasım 2023'te İYİ Partiden ayrıldığını duyurdu.

Adnan Beker kimdir? Adnan Beker kaç yaşında, nereli?

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