Her yıl olduğu gibi, 20 Temmuz itibarıyla adli tatil süreci başlamıştır. Bu dönemde mahkemelerdeki rutin yargılama işlemleri büyük ölçüde askıya alınırken, yalnızca kanunda öngörülen acil ve öncelikli davalar nöbetçi mahkemeler tarafından görülmektedir. Özellikle tutuklu sanıkların yargılamaları, acele gerektiren işler ve bazı ihtiyati tedbir talepleri adli tatilin dışında bırakılmaktadır. Bunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmediği için faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir.. Adli tatil ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Adli tatil ne zaman bitiyor? 2025 Mahkemeler ne zaman açılacak?

ADLİ TATİL NE DEMEK?

Adli tatil dönemi, Türkiye'de her yıl belirli tarihler arasında uygulanan ve yargı sisteminde faaliyetlerin sınırlı bir düzeye indiği bir süreçtir. Bu dönem, genellikle yaz aylarına denk gelir ve mahkemelerin büyük kısmında duruşmalar yapılmaz. Ancak, bazı acil ve önemli davalar bu süreçte de görülmeye devam eder. Adli tatil süresi boyunca, vatandaşların dava süreçleri ve hukuki işlemleriyle ilgili dikkat etmeleri gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

ADLİ TATİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Adli tatil dönemi 20 Temmuz 2025 itibarıyla başladı. Bu süreçte yargı faaliyetleri büyük ölçüde azaltılarak, sadece acil ve öncelikli davalar ele alınıyor.

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331. maddesi, Danıştay Kanunu'nun 86. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Pazartesi günü Yargıtay'da düzenlenecek resmi törenle resmen açılacak. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi adli tatil uygulamasına tabi değil.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Tatil dönemi boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklu bulunan ve aciliyet arz eden davalara bakacak. Diğer davalar ise yeni adli yılın başlamasına kadar beklemeye alınacak. Yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtay'da da nöbetçi heyetler görevlendirilecek. Danıştay'daki nöbetçi heyet, esas hakkında karar veremeyecek; yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini inceleyip karara bağlayabilecek. Yargıtay'da ise ceza ve hukuk alanlarında iki ayrı nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, özellikle tutuklu sanıklarla ilgili dosyaları değerlendirecek.