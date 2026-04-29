Haberler

Adıyaman'da 80 kişinin öldüğü deprem davası ertelendi

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde 80 kişinin hayatını kaybettiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davası, bilirkişi raporunun eksikliği nedeniyle 1 Temmuz’a ertelendi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’ne ilişkin davanın 5’inci duruşması görüldü. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma, dosyaya sunulması beklenen bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı. Mahkeme, duruşmayı 1 Temmuz’a erteledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katılırken, yalnızca bir avukatın hazır bulunduğu öğrenildi. Eksik bilirkişi raporu gerekçesiyle yargılamanın ertelenmesi, ailelerin tepkisine neden oldu. Mahkeme sürecine yeterli ilgi gösterilmediğini belirten aileler, kamuoyunu davayı takip etmeye çağırdı.

80 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, AİLELER TEPKİLİ

Depremde B blok tamamen yıkılırken, D blok kısmen çöktü. Enkaz altında kalan 80 kişi yaşamını yitirirken yalnızca 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yakınlarını kaybeden aileler, davada tutuklu sanık bulunmamasına tepki göstererek, sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi. Aileler ayrıca firari müteahhit Şükrü İşitmen’in yakalanmasını talep etti.

“ADALET İSTİYORUZ” ÇAĞRISI

Depremde kızını ve torununu kaybeden Davut Güler, yargı sürecinin uzamasını eleştirerek davanın hızlandırılmasını istedi. Çürük yapıların büyük can kayıplarına yol açtığını vurgulayan Güler, benzer ihmallerin devam etmesi halinde gelecekte de büyük felaketler yaşanabileceğini ifade etti. Aileler, tüm sorumluların cezalandırılması ve adaletin sağlanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Haber: Şeriban Özçakmak

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

