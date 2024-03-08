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Adil Kırgöz kimdir? CHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz kaç yaşında, nereli?

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CHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz'ün kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Kırgöz'ün yaşamı ve siyasi kariyeri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı ise Adil Kırgöz oldu. Adil Kırgöz kimdir? Adil Kırgöz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ADİL KIRGÖZ KİMDİR?

Adil Kırgöz, 1969 yılında Dikili'nin Salihler köyu¨nde doğdu. Eğitim hayatına Salihler İlköğretim Okulu'nda başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Dikili Lisesi'nde tamamladı. Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölu¨mu¨'nden mezun oldu. 1996 yılında Dikili'de inşaat malzemeleri sektöru¨nde hizmet veren Kırgöz Yapı Malzemeleri şirketini kurdu. Ardından inşaat, lojistik, zeytincilik ile ilgili sektörleri de şirketinin bu¨nyesine kattı. 2009-2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Dikili İlçe Örgu¨tu¨'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkan adayı oldu. Almış olduğu % 57.7 oy oranı ile Dikili tarihinde seçmenin en çok oy verdiği başkan olarak hizmete başladı. Bergama Ticaret Odası, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Dikili Ziraat Odası, Dikili Şoförler Odasıve Atatu¨rkçu¨ Du¨şu¨nce Derneği u¨yesidir. Aynı zamanda Dikili Yelken Kulu¨bu¨ ve Dikili'yi Sevenler Derneği kurucu u¨yesi, Çiftçi Malları Koruma Derneği yönetim kurulu u¨yesidir. 2019 yılından beri Dikili Belediye Başkanlığı görevini yu¨ru¨ten Adil Kırgöz, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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