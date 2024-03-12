Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Elmalı Belediye Başkanın Adem Karakaya olacağını duyurmuştu. Peki, Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli?
ADEM KARAKAYA KİMDİR?
Adem Karakaya, Zafer Partisi'nin Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.