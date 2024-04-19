Adana valisinin kim olduğu merak ediliyor. Adana valisi Yavuz Selim Köşger'in kariyeri, hayatı ve nereli olduğu araştırılıyor. Adana valisi kimdir? Adana valisi Yavuz Selim Köşger kaç yaşında, nereli?

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?