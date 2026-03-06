Haberler

Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Güncelleme:
Ankara-Adana seferini yapan yolcu uçağı şiddetli türbülansa girince uçakta kısa süreli panik yaşandı; korku dolu anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'dan Adana'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında meydana gelen şiddetli türbülans nedeniyle yolcular panik yaşadı. Uçuş sırasında aniden sarsılan uçakta korku dolu anlar yaşanırken, kabin içinde büyük bir hareketlilik oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın şiddetli şekilde sarsıldığı, bazı yolcuların korku içinde bağırdığı ve kabinde kısa süreli panik yaşandığı görülüyor. Türbülansın etkisiyle uçak içindeki eşyaların sallandığı ve yolcuların koltuklarına tutunmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

KISA SÜRE SONRA NORMALE DÖNDÜ

Uçuş ekibinin yolcuları sakinleştirmeye çalıştığı öğrenilirken, türbülansın bir süre devam ettiği ancak daha sonra uçağın normal seyrine döndüğü belirtildi.

GÜVENLİ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Uçağın Adana'ya güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi. Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

