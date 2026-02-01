Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sular altında kaldı
Adana'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından, Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hastanenin otopark katında, duvarlardan adeta baraj kapağı açılmışçasına boşalan sular, tesisin alt katlarını kısa sürede göle çevirdi. Otoparkta bulunan araçlar yükselen suyun içinde güçlükle yol aldı.
- Adana Şehir Hastanesi'nin otoparkı sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı.
- Otoparktaki araçlar tekerlek boyuna ulaşan su birikintileri içinde ilerlemekte zorlandı.
- Otopark zeminindeki suyun yükselmesi yayaların güvenli hareket etmesini zorlaştırdı.
Adana'da etkili olan sağanak yağış, şehir genelinde hayatı olumsuz etkilerken çarpıcı bir manzara da Şehir Hastanesi'nden geldi. Şiddetli yağışın ardından hastanenin otoparkını su bastı.
Görüntülerde, otoparkın tavan ve duvar birleşim noktalarından adeta bir şelaleyi andıran yoğunlukta suyun içeri aktığı görülüyor. Yağışın şiddetiyle birlikte otoparkın geniş bir bölümü kısa sürede suyla doldu.
ARAÇLAR SUDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Otopark içerisindeki araçların, yükselen su seviyesi nedeniyle ilerlemekte zorlandığı ve tekerlek boyuna ulaşan su birikintileri içinden geçtiği kameraya yansıdı.
Otoparkta park halinde bulunan çok sayıda aracın ve hastane altyapısının bu baskından ne derece etkilendiği henüz bilinmiyor.
YÜRÜMEK DE İMKANSIZ HALE GELDİ
Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, otopark zeminindeki suyun her geçen dakika yükseldiği ve yayaların güvenli bir şekilde hareket etmesinin zorlaştığı fark ediliyor.
Sağanak yağışın bölgede etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililerin su tahliye çalışmaları ve olası hasarlar üzerine inceleme başlatması bekleniyor.