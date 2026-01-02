Adana Şalgamı AB Tesciliyle İhracatını İkiye Katlamayı Hedefliyor

Türkiye'nin gastronomi merkezlerinden Adana'da üretilen ve 2020 yılında coğrafi işaret alan şalgam suyu, dünya pazarlarındaki yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor. Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından 19 Nisan 2023'te yapılan AB tescil başvurusu, Avrupa Komisyonu tarafından 21 Kasım 2025 tarihinde uygun bulundu.

Hedef İhracatı Yüzde 100 Artırmak

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şalgam suyunun Avrupa'daki büyük market zincirlerine girişinin kolaylaşacağını belirtti. Ürünün tanınmaması nedeniyle daha önce pazarlama sorunları yaşadıklarını ifade eden Nas, "Tescilin alınmasının ardından satışların ve ihracatın minimum 2 kat artacağını öngörüyoruz." dedi.

Üretimin Yüzde 95'i Adana'dan

Türkiye'deki toplam şalgam suyu üretiminin yaklaşık yüzde 95'i Adana'da gerçekleştiriliyor. Kentte faaliyet gösteren 70 üreticiden şu an sadece 6'sı ihracat yaparken, AB tesciliyle birlikte bu sayının hızla artması bekleniyor. Sektör temsilcileri, iç pazarda yüzde 2 civarında olan içecek kategorisindeki paylarını da tescil sonrası ikiye katlamayı planlıyor.

Üç Aylık Kritik Süreç Başladı

Resmi sürecin bir parçası olarak ilan edilen 3 aylık askı süresinin dolması bekleniyor. Üçüncü kuşak üreticilerden Emre Göde, yerel bir değerin küresel bir marka haline gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürecin tamamlanmasıyla doğrudan yurt dışı sevkiyatlarına hız vereceklerini kaydetti.