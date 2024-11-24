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Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
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25 Kasım'da Adana'da hangi ilçelerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. Adana'daki okulların tatil durumu hakkında güncel bilgiler araştırılıyor. Peki, Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar!

25 Kasım 2024 Pazartesi günü Adana'da okulların tatil olup olmadığı ve hangi ilçelerde eğitime ara verildiği konusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Özellikle bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle olası tatil kararlarına ilişkin Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Meteoroloji, bugün 19 il için turuncu, 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde: Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce

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