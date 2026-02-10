Haberler

Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine eski çalıştığı yerde 4 kişiyi tabancayla vuran şüpheli polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bölgeye sevk edilen özel harekat timlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Adana'da kız kardeşi hakkındaki dedikodular nedeniyle eski çalıştığı tekstil atölyesinde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheli tutuklandı.
  • Şüpheli, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıktı ve özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
  • Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu oldukları belirtildi.

Adana'da kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle eski çalıştığı yerde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Cinnet getirdim, hedef gözetmeksizin ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 7 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre Ü.A. (26), arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı.

SİLAHINI ÇEKİP 4 KİŞİYİ VURDU

Dedikoduların devam etmesi üzerine bugün silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin ardından taburcu oldukları belirtildi.

'Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var' dedikodusu üzerine 4 kişiyi silahla vurdu

İŞ YERİNİN ÇATISINA ÇIKIP DİRENDİ

Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

'Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var' dedikodusu üzerine 4 kişiyi silahla vurdu

"BİR AN CİNNET GETİRDİM"

Şüpheli ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim. Bir an cinnet getirdim ve bilincimi kaybettim. Sonrasında hedef gözetmeden ateş açtım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Çok sevdiği Benfica'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi