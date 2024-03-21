ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Adana Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Adana Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: FATİH MEHMET KOCAİSPİR
- İYİ PARTİ: AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ
- MEMLEKET PARTİSİ: ETHEM EKE
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: HAKAN BULDU
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: SELAHATTİN BAYSAL
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MAHFUZ GÜLERYÜZ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: KUBİLAY ALTUNTAŞ
- ZAFER PARTİSİ: UMUT YANAR
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: SERDAR DOĞAN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: MELEK ÇATALBAŞ
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: EYYUP KEBUDE
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ZEYDAN KARALAR
- EMEK PARTİSİ: SEVİL ARACI
- HÜR DAVA PARTİSİ: SALİH DEMİR
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SÜLEYMAN KART
- OCAK PARTİSİ: AZAD SEYİTOĞLU
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: SEZGİN DOĞAN GÜROCAK
- MİLLET PARTİSİ: ALİ GEÇİOĞLU
- MİLLİ YOL PARTİSİ: MEHMET FER
- ADALET PARTİSİ: KAZIM KÜRŞAD ERDİL
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: HAMZA MİLLİ
- SAADET PARTİSİ: HÜSEYİN ACARLAR
- VATAN PARTİSİ: AHMET SUSEVEN
- BAĞIMSIZ: VELİ ŞAHİN
- BAĞIMSIZ: MEHMET TURAN BAYBURT
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.