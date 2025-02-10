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Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Şubat Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Şubat Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Adana Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Şubat 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 11 Şubat Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Şubat 2025 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 11 Şubat Adana su kesintisi saatleri haberimizde...

ADANA SU KESİNTİSİ

Güncel Adana su kesintileri için Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Şubat Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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