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Adalet Bakanlığı insan odaklı gelişim bürosunu kurdu

Adalet Bakanlığı insan odaklı gelişim bürosunu kurdu
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Adalet Bakanlığı’nda İnsan Odaklı Gelişim Bürosu kuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merkez teşkilatında ve adliyelerde görev yapan personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Bürosunu faaliyete geçirdiklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından İnsan Odaklı Gelişim Bürosu kurulduğunu duyurdu. Bakan Gürlek, “Adalet hizmetlerinde başarı, güçlü, nitelikli ve kendini geliştiren insan kaynağıyla mümkündür. Bu anlayışla; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik” dedi.

UZMAN PSİKOLOGLARLA DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Bakan Gürlek, yeni kurulan büroda görev yapan uzman psikologların; bireysel danışmanlıktan aile ve çift danışmanlığına, çocuk ve ergen danışmanlığına kadar farklı alanlarda, Türkiye genelindeki personele yüz yüze ve çevrim içi destek sunacağını belirtti. Bakan Gürlek, “Adalet teşkilatımıza özveriyle hizmet eden her bir çalışma arkadaşımızın yanında olmaya, onların gelişimine ve çalışma hayatına değer katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün faaliyete geçirdiği İnsan Odaklı Gelişim Bürosu ile adalet hizmetlerinde görevli personelin yaşam kalitesi ve mesleki motivasyonunun daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

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