Yeni yargı paketinin detayları! 1 ay ceza alanlara bile hapis yolu görünüyor, uzun süreli yargılamalar için Tazminat Komisyonu kurulacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili detayları açıkladı. Tunç, "60'tan fazla madde var. 2 yıl altında ceza alan biri hiç cezaevine girmiyor. 1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalmalı diye düşünüyorum. Cezası 5 yılın altındaki suçlar için cezaevinde kalma olacak ki cezalar caydırıcı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 60'dan fazla maddenin bulunduğu yeni yargı paketiyle ilgili konuşan Tunç, "Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yıl altında ceza alan biri hiç cezaevine girmiyor. 1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"1 AY CEZA ALAN BİLE 12 GÜN CEZAEVİNDE KALMALI"

Ankara'da "Dünya İnsan Hakları Sempozyumu" çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni yargı paketinin detaylarını açıklayan Tunç, "Çalışmalarımız sürüyor, geniş bir görüş alma sürecindeyiz. Yargı reformu konusunda milletvekillerimiz buna ekleme yapabilir ya da kaldırabilir. Takdir onların. Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. 1 ay ceza alan bile 12 gün cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek. Yani 1 ay en azından cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9 - 9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır." dedi.

Yılmaz Tunç

TAZMİNAT KOMİSYONU KURULACAK

Uzun süren yargılamalar için Tazminat Komisyonu kurulacağını belirten Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun süren yargılamalar neticesinde vatandaşlarımız AYM'ye gidiyorlardı. AYM'nin son bir kararı oldu, bunun doğrultusunda bir adım atmamız gerekecek. Neticede bunun için Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonu kurulması gerekecek bu da tazminat komisyonun kurulması. Vatandaşlarımız adil yargılama hakkı, uzun süren yargılamalar neticesinde bir manevi tazminat talebinde bulunacaklarsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce Adalet Bakanlığımızca kurulacak olan tazminat komisyonuna başvurup hakkını orada alabilmesi. Komisyon kararı da tabii yargı denetimine açık olacak. Buna benzer çok sayıda düzenleme olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMINA TEPKİ

İsrail maalesef 1917 yılından bu yana Filistin topraklarını işgal etmiştir. İnsanları Gazze'de katliama maruz bırakıyor. Burada savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulünde. İsrail hakkında açılan soruşturma da ellerinde. Katliamı gerçekleştiren İsrail'in binlerce toplanan delil var. 2019'dan bu yana soruşturmanın uzaması manidar. Katliamda ortaya çıkan deliller de aşikâr. BM'ye üye olan birçok ülkede suç duyurusunda bulundu. Türkiye'den de suç duyuruları gerçekleşti. Orada bebek katliamı yapılıyor. Bebeklerin katledildiği bir dünyadan barıştan söz etmek mümkün değil.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN KAZASI HAKKINDA İLK YORUM

Bir trafik kazası yaralamayla sonuçlanmış ve davası henüz açılmamış, soruşturma aşamasında. Tabi son çıkan görüntülere baktığımız zaman özellikle vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Görüntülerde o gözüküyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız bunu mutlaka değerlendirecektir. Çünkü ir vefat var. Görüntülere baktığımız zaman da orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılarıdır. Bu noktada gerekli adli işlemler yapılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımıza da ben Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Eğer ortada bir kusur, suç varsa bunun mutlaka takipçisi olunacaktır. Sıfatı ne olursa olsun hiç önemli değil. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da olabilir, sıradan bir vatandaş da olabilir. Kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir. Dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız da konuyu takip etmektedir."