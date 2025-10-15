Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vücudunun mahrem bölgelerinde 2 erkeğe ait DNA izlerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun raporu ile kesinleşti. Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Tunç, "Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ek uzman mütalaası talep edildi." dedi.

Van'da 27 Eylül 2024'ten bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 19 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Adli Tıp raporunda genç kızın bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildi.

19 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş, 15 Ekim'de Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi yakınlarında, Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

AİLESİNİN ADALET MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün üzerinden geçen zamana rağmen adalet arayışını sürdürüyor. Acılı baba, savcıyla yaptığı son görüşmede yeni bir bilgiye ulaştı.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Rojin Kabaiş'in bedeninin mahrem bölgelerinde iki farklı erkeğe ait DNA izine rastlandı. Bu bulgu, soruşturmanın yönünü değiştirdi ve faillerin tespiti için çalışmaları hızlandırdı.

ADALET BAKANI TUNÇ: ADLİ TIP'TAN EK UZMAN MÜTALAASI TALEP EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.

Rojin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."

